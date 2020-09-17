رئيس جامعة شقراء يثمن قرار مكافأة نهاية الخدمة الجامعية

عبّر معالي رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور عوض بن خزيم الأسمري ، عن شكره وإمتنانه الكبير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله ، على حرصهم وعنايتهم لكلّ ما يتعلّقُ بمصلحة العمل الجامعيّ وموضوعاته الدافعة إلى التحفيز والنجاح ، والنظر في المستجدات التي تهم العاملين في القطاع الجامعي ، ومن ذلك تعديل مكافأة أعضاء هيئة التدريس الجامعي ، حيث أقرّ مجلس الوزراء الموقّر برئاسة خادم الحرمين الشريفين ، التعديلات على الفقرة (1) من البند (أولاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (259) وتاريخ 1 / 9 / 1429هـ، لتصبح : «تصرف مكافأة نهاية الخدمة لمن أكمل في خدمته (20) سنة في التعليم العالي ، في أي من الوظائف (أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد، محاضر) عن كل سنة، تعادل راتب الرتبة والدرجة اللتين يشغلهما عند انتهاء خدمته، وتستثنى من إكمال هذه المدة الحالات الآتية: صدور أمر ملكي، أو قرار من مجلس الوزراء، بالتعيين في وظيفة أخرى، أو إلغاء الوظيفة، أو الوفاة، أو العجز الصحي، أو بلوغ السن النظامية للتقاعد. ويكون استحقاق المكافأة من تاريخ تحقق الحالة، وتصرف من الجهة التي انتهت فيها خدمته الأكاديمية».

وقال رئيس جامعة شقراء أ.د. عوض الأسمري إنّنا في جامعة شقراء إدارةً و أعضاء هيئة التدريس ، نثمن هذا القرار ، و نشعر بالسعادة والسرور ؛ لأنه سيشملُ عدداً من شاغلي الوظائف التعليمية في كل الجامعات السعودية ، والحصول على هذه المكافأة عن كل سنة تعليمية جامعية، وسيشعر أعضاء هيئة التدريس الذين شملهم القرار ، بالمزيد من الإمتنان للقيادة الكريمة التي تتلمس المعالجات والمراجعات للقرارات لتحويل بيئة العمل الجامعي إلى مكان أكثر إنتاجية و محفزا للعطاء ، يشجع جميع المنسوبين على العمل وتقديم أفضل مالديهم ، وخاصة أن الجامعات ينظر إليها كبيت خبرة كبير ، يضم تخصصات علمية وعلوم إنسانية تنتج وتقدم للمجتمع قيادات ورواد لخدمة وطنهم ،كما أن الجامعات تمد الجهات العلمية والمهنية بالأبحاث التي تحسن وتطور من نمط الحياة .

فالحمدلله أولاً وآخراً ، ثم الشكر والدعاء لقيادتنا الرشيدة .