الفيصل يطمئن على لاعبي #الهلال المصابين بكورونا #باختاكور_الهلال

أجرى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة اتصالاً هاتفياً، الخميس، بممثلي السعودية المشاركين في بطولة دوري أبطال آسيا 2020 “الهلال، التعاون، النصر، الأهلي”.

وأكد وزير الرياضة خلال اتصاله على ثقته في قدرة الفرق الأربعة على تقديم المزيد من المستويات المميزة في هذه البطولة، لما تمتلكه من قدرات وعناصر قادرة على مواجهة كل الظروف، والظهور بالأداء المشرف لها وبما يعكس مكانة كرة القدم السعودية.

كما اطمأن الفيصل خلال اتصاله على الأوضاع الصحية للاعبي الهلال الذين أصيبوا بفيروس كورونا المستجد، والتأكد من توفر كامل العناية الصحية اللازمة لهم، متمنيًا لهم الشفاء العاجل وتجاوز هذه الأزمة الصحية الطارئة، والعودة مجددًا للمشاركة مع زملائهم خلال المباريات المقبلة، متطلعاً لاكتمال تأهل الفرق السعودية في الدور المقبل بعد أن ضمن الأهلي التأهل منذ المباراة الماضية.