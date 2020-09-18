الفيفا: مواعيد جديدة للمباريات الدولية في تصفيات كأس العالم

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباريات دولية في يناير 2022، حيث تستمر مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في التكدس بسبب جائحة كوفيد-19.

وقال “فيفا” في بيان إن الموعد الجديد للمباريات صدق عليه المجلس يوم امس الخميس.

وينطبق ذلك على كافة القارات باستثناء أوروبا، وستقام من 24 يناير وحتى الأول من فبراير 2022، وهذا يعني أن الأندية الأوروبية ستكون ملزمة بالسماح للاعبيها بالمشاركة في هذه المباريات.

ووافق “فيفا” أيضاً على إقامة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) بين العاشر من يوليو وحتى الأول من أغسطس اب من العام المقبل وإقامة كأس الأمم الافريقية المؤجلة من عام 2021 في يناير 2022.

وبصرف النظر عن مباريات دوري الأمم الأوروبية التي أقيمت هذا الشهر، توقفت المباريات الدولية منذ مارس الماضي، بسبب الجائحة التي تسببت في تعطيل كبير لتصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

وتأجلت ست جولات من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، بينما لن تبدأ تصفيات أمريكا الجنوبية، التي كان من المقرر أن تنطلق في مارس الماضي، حتى أكتوبر على أقل تقدير.

ولن تبدأ تصفيات الكونكاكاف، التي كانت من المقرر أن تنطلق هذا الشهر، حتى مارس المقبل، على الرغم من تعديل التصفيات إلا أنه لا يزال يمكن للمنتخبات خوض 18 مباراة للوصول إلى نهائيات قطر.