فرنسا: إصابات #كورونا ترتفع لأعلى مستوى منذ نهاية الإغلاق

أعلنت فرنسا ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أعلى مستوى منذ نهاية الإغلاق في مايو الماضي، بعد أن قال وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران إن الفيروس “نشط مرة أخرى” في البلادن بعد تسجيل 10593 إصابة جديدة و50 وفاة في الساعات الـ24 الماضية.

وطلبت الحكومة من السلطات المحلية اقتراح تدابير للسيطرة على انتشار الفيروس في ليون، ونيس، اللتين تشهدان أعلى معدلات الإصابة.

وقال فيران في مؤتمر صحافي في باريس، إن مرسيليا على ساحل البحر المتوسط، اتخذت بالفعل خطوات قوية رغم أنها قد تضطر إلى مزيد من التدابير مثل إغلاق الحانات، وحظر التجمعات إذا واصل عدد المصابين في وحدات الرعاية المركزة هناك الارتفاع.

وأضاف فيران إن فرنسا ملتزمة باستراتيجية الإجراءات المحلية للسيطرة على الوباء.

وقالت الحكومة إنها تريد تجنب إغلاق وطني جديد وأشار الرئيس إيمانويل ماكرون أمس الأول الأربعاء، إلى أن المواطنين في حاجة إلى تعلم كيفية التعايش مع الفيروس.