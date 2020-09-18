“سواريز” المطلوب في يوفنتوس يصل إيطاليا

تجاوز المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز، مهاجم برشلونة المطلوب في يوفنتوس، الخميس في بيروجيا (وسط) اختبار اللغة الإيطالية اللازم للحصول على جواز سفر البلد الإيطالي، الذي سيسهل انتقاله لنادي السيدة العجوز.

وعقب تدربه يوم امس الخميس مع برشلونة، توجه سواريز إلى بيروجيا على متن طائرة خاصة ووصل إلى الجامعة التي خضع فيها للاختبار مرتدياً قميصاً وقبعة بيضاء، وفقاً لما نشرته بعض مقاطع الفيديو عبر الإنترنت.

وتخطى المهاجم الأوروغواياني الاختبار، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية، التي أشارت إلى حصوله على شهادة “B1” اللازمة لحصوله على جواز السفر الإيطالي.

وأجرى سواريز، الذي كان في استقباله عدد من مشجعي اليوفي خارج أسوار الجامعة، اختبارات شفهية ونصية خلال الاختبار.

وسواريز (33 عاماً) يعد أحد أهداف اليوفي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري والمطلوب من قبل مديره الفني أندريا بيرلو للعب إلى جوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

إلا أن بعض وسائل الإعلام الإيطالية أشارت إلى أن المرشح الأوفر للانضمام للبيانكونيري هو البوسني إدين دجيكو، نظرا لأن سواريز سيحتاج للانتظار عدة أسابيع قبل الحصول على جواز السفر.