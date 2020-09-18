لقطة لا أخلاقية لطفل في منصة #منصة_مدرستي تثير الغضب

أثارت لقطة لا أخلاقية لأحد الأطفال في منصة مدرستي الغضب أوساط متابعي مواقع التواصل الاجتماعية.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي مقطعاً لشخص يصور طفلاً ويقوم بتصرف غير لائق به على منصة مدرستي وأمام معلمه.

وقد أثار المقطع إستياء المجتمع لأنه غير أخلاقي ولا ينم على قيم ومبادئ المجتمع فيما أكدوا على ضرورة تطبيق أقصى العقوبات على مصور هذا الطفل ونشره.

وكانت النيابة العامة قد شددت على ضرورة الالتزام بأنظمة نشر المقطع والصور وأن من يخالفها سيحال مباشرة إلى التحقيق معه بحكم مخالفته لأنظمة جرائم مكافحة المعلوماتية.