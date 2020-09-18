تدريب ٨٥٩ من منسوبات رياض الأطفال بالطائف

أنهت إدارة الشؤون التعليمية “بنات” ممثلة في إدارة رياض الأطفال بتعليم الطائف، وبالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات -بنات-خطة التدريب على المنصات والتطبيقات والمواقع التي تدعم تعلم الأطفال عن بعد.

وشملت الخطة لقاءً تعريفياً، حضره ١١٩ مشرفة وقائدة روضة، تلته ورش تدريب تقني لـ ٧٤٠ معلمة روضة من جميع مكاتب التعليم الداخلية والخارجية، تم خلالها التعريف بهذه المنصات والمواقع والتطبيقات، وكيفية التعامل التقني معها ؛لتوظيفها في عملية تعلم الأطفال عن بعد وبرعاية مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بتعليم الطائف مها الزايدي.