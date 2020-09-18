أسعار الذهب تتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الجمعة متجهة نحو تسجيل مكاسب أسبوعية مع إبداء البنوك المركزية استعداد أكبر لتنفيذ مزيد من إجراءات التحفيز لإنعاش الاقتصاد من جائحة “كورونا”.

وأظهرت بيانات اقتصادية في الولايات المتحدة أن هناك نحو 30 مليون شخص يتلقون إعانات بطالة حتى نهاية أغسطس في إشارة إلى استمرار معاناة أكبر اقتصاد في العالم مع تداعيات جائحة “كورونا”.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.5% مسجلة 1959.40 دولار للأوقية، في تمام 09:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.5% عند 1953.81 دولار للأوقية.

أما سعر التسليم الفوري للبلاتين فارتفع 0.5% عند 944.60 دولار للأوقية، كما زاد سعر البلاديوم الفوري بنسبة 0.9% إلى 2357.10 دولار للأوقية.

وارتفعت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر 0.9% عند 27.36 دولار للأوقية.