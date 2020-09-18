أحرق المنشآت والمزارع وطرد السكان.. بالصور: “داعش” يقلب “جزر الفردوس” غرب إفريقيا جحيمًا

سيطر مسلحو داعش على جزر بارادايس أو ما تعرف بـ “جزر الفردوس” الواقعة على المحيط الهندي في غرب إفريقيا، وقاموا بحرق الفنادق والفلل الفاخرة على شواطئ الجزيرة، بدعوى فرض الشريعة الإسلامية، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

كما سيطر التنظيم على جزيرتي فاميزي وميكونغو، التابعتين لدولة موزمبيق في غرب إفريقيا، وقام بحرق المنازل والمزارع، وأمر سكانها الأصليين بمغادرة الجزيرة.

وتعتبر هذه الجزر مقصد الكثير من مشاهير العالم الذي يقضون فيها عطلاتهم، في مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو والأمير ألبير الثاني، أمير موناكو، والنجم العالمي دانيال كريغ، والزعيم السياسي الراحل نيلسون مانديلا.

واستولى التنظيم أيضا على مدينة موسيمبوا دا برايا الساحلية الاستراتيجية في موزمبيق، والقريبة من مقاطعة كابو ديلغادو الغنية بالغاز.

وقال أحد أبناء جزيرة ميكونغو، إن عناصر داعش وصلوا بالقوارب ليلا واعتقلوا الجميع، وأضاف “قالوا لنا علينا الهرب إذا أردتم أن تعيشوا.. غادروا الجزيرة”.

وكان داعش بدأ في الهجوم على هذه المنطقة منذ أكثر من 3 سنوات، مما أسفر عن مقتل أكثر من 1300 شخصا، كما سيطر خلال الشهور الأخيرة على مساحات شاسعة من غرب إفريقيا.