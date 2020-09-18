تعرّف عليها.. 9 مميزات جديدة في تحديث iOS14 الجديد

بدءاً من ليل الأربعاء الماضي، بدأت هواتف أبل في السعودية استقبال التحديث الجديد لنظام iOS14 الجديد ذي المظهر المتجدد، بمهمات أكثر وأسهل من ذي قبل.

وتضمن التحديث الجديد 9 مميزات، أولها أنه أتاح للمستخدمين الاستمرار في مشاهدة مقاطع فيديو أو في إجراء مكالمة على FaceTime أثناء استخدام تطبيق آخر، كما سمح بعرض مصغّر للمكالمات الواردة ضمن تصميم مصغّر جديد كلياً لا يشغل الشاشة بالكامل.

ويمكن للأدوات أن تجعل شاشة iPhone الرئيسية مختلفة تمامًا، حيث يمكن سحب وإسقاط عناصر واجهة المستخدم على الشاشة الرئيسية، مما يتيح رؤية المزيد من المعلومات في لمح البصر، تمامًا مثل التجربة التي قدمها Android لسنوات.

كما يمكن إضافة عناصر واجهة مستخدم لعرض الصور من مكتبة الصور، وتتبع تقدم النشاط، والحصول على لمحة عن حدث التقويم التالي دون الحاجة إلى النقر على هذه التطبيقات.

يمكن من خلال Smart Stack تكديس عدة عناصر واجهة مستخدم فوق بعضها البعض وتدويرها طوال اليوم.

تقوم مكتبة التطبيقات تلقائيًا بفرز التطبيقات في مجلدات حسب الفئة، مثل النوع (مثل الإبداع، والتواصل الاجتماعي، والترفيه) ويمكن أيضًا عرض قائمة بجميع التطبيقات الموجودة على جهاز iPhone بترتيب أبجدي.

لتقليل الفوضى، يمكن اختيار إرسال التطبيقات التي تم تنزيلها حديثًا مباشرةً إلى مكتبة التطبيقات بدلاً من جعلها تسد الشاشة الرئيسية.

يمكن اختيار متصفح الويب الافتراضي ولم يعد إلزاميا استخدام Apple’s Safari كمتصفح الويب الافتراضي.

يمكن تثبيت المحادثات المهمة في الجزء العلوي من التطبيق، وهناك أيضًا ميزة إشارات جديدة للمحادثات الجماعية، والتي يمكن أن تقلل عدد الإشعارات من الدردشات

هناك أيضًا ميزة جديدة تتيح التحكم في الهاتف دون لمس شاشته. حيث تسمح ميزة إمكانية الوصول الجديدة التي تسمى Back Tap بالتحكم في الهاتف بنقرة مزدوجة أو ثلاثية على ظهر الهاتف.