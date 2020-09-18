“فيفا” يعلن التصنيف العالمي: منتخب بلجيكا الأقوى تليها فرنسا والبرازيل وإنجلترا

لا يزال منتخب بلجيكا لكرة القدم هو الأقوى عالميًا، وفق تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، متقدمًا على فرنسا الثاني، والبرازيل الثالث، وإنجلترا الرابع.

وأعلن الفيفا عن قائمة أقوى المنتخبات حول العالم، أمس، بعد أن أدى تفشي فيروس كورونا المستجد لتوقف المباريات الدولي لستة شهور.

وبفضل انتصارين على كرواتيا والسويد في دوري الأمم الأوروبية، نجحت البرتغال في التقدم مركزين من السابع إلى الخامس، وهو ما انعكس بالسلب على كرواتيا التي تراجعت مركزين من السادس إلى الثامن.

وفي المقابل تقدمت إسبانيا مركزا نحو السابع، بفضل تعادلها الثمين مع ألمانيا 1-1 وفوزها الكبير 4-0 على أوكرانيا، بينما ظلت ثلاثة منتخبات من أميركا الجنوبية في مراكزها ضمن العشرة الأوائل، أوروغواي (6) الأرجنتين (9) وكولومبيا (10).