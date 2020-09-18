إشادة سودانية بدور المملكة في دعم وإنجاح مفاوضات السلام

تستعد السودان، في الـ3 من أكتوبر المقبل، لتوقيع اتفاق السلام بين الأطراف السودانية، في مدينة جوبا.

وفي سياق ذلك؛ سلم توت قولواك، المستشار الأمني لرئيس جمهورية جنوب السودان رئيس الوساطة في مفاوضات السلام بين الأطراف السودانية، دعوة لسفير خادم الحرمين لدى جمهوريتي السودان وجنوب السودان على بن حسن جعفر لحضور حفل التوقيع النهائي على اتفاق السلام، خلال لقاء جمع الطرفين، اليوم (الجمعة).

وأشاد المستشار توت قلواك بجهود المملكة في تحقيق السلام في السودان وأدوار المملكة المتعاظمة في دعم الاستقرار في المنطقة ومبادراتها الإنسانية والإنمائية على مستوى العالم.

يذكر أن المملكة لعبت دورا كبيرا في دعم اتفاق السلام في السودان عبر مشاركتها الفاعلة في كل المراحل التحضيرية وصولا للتوقيع بالأحرف الأولى مؤخرا، فضلا عن استضافتها لاجتماع مجموعة أصدقاء السودان لدعم الاستقرار والسلام في السودان.