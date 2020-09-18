أردوغان “حزين” بعد تخلي حليفه في ليبيا عن السلطة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إنه “حزين” لقرار رئيس الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة بتسليم السلطة إلى إدارة جديدة.

يشار إلى أن أردوغان ورئيس وزراء حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، حليفان مقربان، وقد التقيا الأسبوع الجاري في تركيا.

وأعلن السراج أمس الأول الأربعاء، أنه يعتزم تسليم السلطة بحلول نهاية تشرين أول/أكتوبر المقبل.

وأضاف أردوغان ، وهو يتحدث عن لقائه مع السراج، أن “مثل هذا التطور وتلقي هذا النوع من الأخبار بعد ذلك كان محزنا لنا بالطبع”.

وقال أردوغان عن السراج “نقلنا له أيضا بعض الأنباء”، مشيرا إلى أنه ستكون هناك لقاءات بين الجانبين قريبا.

وتابع “بهذه اللقاءات نستطيع أن نحول هذه القضية في الاتجاه الذي يفترض أن تسير فيه” دون التطرق إلى التفاصيل.

وقال أردوغان في أول تصريح له منذ إعلان السراج: “عاجلا أم آجلا سيخسر حفتر في هذه القضية، هذا ما نراه”.