آخر تطورات #كورونا عالميا.. تزايد أعداد الوفيات في فرنسا لأول مرة منذ الإغلاق في مايو

ما زالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ووهان الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم

وفي آخر التطورات،أعلنت السلطات الصحية في فرنسا، اليوم، تزايد أعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد لأول مرة منذ نهاية الإغلاق في مايو الماضي.

وحذّرت باريس، حسبما نقلت شبكة “فرانس 24” الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، من أن جميع مؤشرات فيروس كورونا تزداد سوءًا في الوقت الحالي وأن نقل الأشخاص إلى المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية يشهد ارتفاعًا ملحوظا.

وأوضحت الشبكة أنه على الرغم من أن أغلب الزيادات الحالية في أعداد الإصابات تؤثر على صغار السن إلا أن الإصابات تزداد كذلك ما بين الكبار.

وأكدت السلطات الصحية بفرنسا وفاة 265 شخصا الأسبوع الجاري من جرّاء الفيروس مقابل 129 شخصا الأسبوع الماضي.