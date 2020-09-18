عاجل.. مرسوم ملكي بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية

صدر مرسوم ملكي، اليوم، بالموافقة على اتفاقية بين الحكومة السعودية والولايات المتحدة في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية.

نص المرسوم:

مرسوم ملكي رقم (م/13) وتاريخ 15-1-1442هـ

1442/2/1 العدد 4849, الصفحة 21

مرسوم ملكي

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (146-33) بتاريخ 15-8-1441هـ, ورقم (292-50) بتاريخ 22-11-1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (27) بتاريخ 13-1-1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية في شأن الامتيازات والحصانات القنصلية، الموقعة في مدينة واشنطن بتاريخ 26-5-1441هـ الموافق 21-1-2020م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود