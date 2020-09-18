مرسوم ملكي يمنع دفع الأجور على شكل سندات إذنية أو قسائم

صدر مرسوم ملكي يمنع دفع الأجرة على شكل سندات إذنية أو قسائم، بناء على تصديق المملكة لاتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأجور.

نص المرسوم:

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (77-19) بتاريخ 2-6-1441هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (7) بتاريخ 6-1-1442هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (95) في شأن حماية الأجور لعام 1949م، بالصيغة المرافقة.

ثانياً: الموافقة على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (120) في شأن القواعد الصحية في التجارة والمكاتب لعام 1964م، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.