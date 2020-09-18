مجاهدي خلق: النظام الإيراني دفع المواطنين إلى مذبحة كورونا تفاديا للانتفاضة #عاجل

مريم رجوى: نويد أفكاري كانت جريمته النضال لإسقاط نظام أغرق إيران

مريم رجوى: الإيرانيون يطالبون الأمم المتحدة بمزيد من العقوبات ضد النظام الإيراني

رئيسة الجمهورية الإيرانية المنتخبة من المقاومة: عدد ضحايا كورونا 105 آلاف

قالت مريم رجوى، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية وعضو ائتلاف مجاهدي خلق، إنه “قبل 6 أيام خيّم الحزن والغضب الشعبي أرجاء إيران بسبب إعدام بطل المصارعة نويد أفكاري (…) كانت جريمته النضال لإسقاط نظام أغرق إيران في بحر من الدماء والخراب والنهب”.

وأضافت رجوى، خلال كلمتها بمؤتمر “دعم إيران الحرة”، إن الإيرانيون يطالبون الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن الدولي بإطلاق زناد العقوبات المنصوص عليها في 6 قرارات ضد النظام؛ وإلّا سيواصل علي خامنئي (المرشد الأعلى الإيراني) الإعدامات. لأنه يرى بقاء سلطته في القمع والإعدام.

وتابعت: إني أتحدث معكم في ظروف بلغ عدد ضحايا كورونا أکثر من 105 آلاف شخص في إيران. موضحة أن استراتيجية النظام الحاكم دفع المواطنين إلى مذبحة كورونا تفاديا للانتفاضة وخطر سقوطهم. داعية المجتمع الدولي للتدخل لإيقاف وطرد الحرس الثوري الإيراني، وفرض مزيد من العقوبات على النظام.