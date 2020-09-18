ليفربول يتحرك لضم نجم برشلونة

كشف تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن مسؤولي ليفربول، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، تواصلوا مع برشلونة مؤخرا، لطلب ضم المهاجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، على سبيل الإعارة، لموسم واحد.

ووفقا لصحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول، معجب بموهبة وسرعة ديمبلي، ويرى أن اللاعب يستطيع الإضافة لهجوم “الريدز” في الموسم الجديد، إلى جانب كل من النجم المصري محمد صلاح، والسنغالي ساديو ماني، والبرازيلي روبرتو فيرمينو.

وأوضحت أن برشلونة لم يرد على طلب ليفربول حتى الآن، لكنه بدأ يفكر في الأمر، لا سيما أن الصفقة ستكون على سبيل الإعارة فقط دون أحقية الشراء.

وانضم عثمان ديمبلي (23 عاما) إلى صفوف برشلونة في صيف 2017، لكنه فشل في إثبات قدراته مع الفريق خلال المواسم السابقة، بسبب تعرضه لإصابات متتالية.