إسبانيا.. إغلاق جزئي لإقليم مدريد لمواجهة كورونا

أعلن إقليم العاصمة الإسبانية مدريد، التي تعدّ بؤرة وبائية، اليوم الجمعة تقييد تحركات نحو 13% من سكانه للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وسيتمكن السكان المعنيون من مغادرة أحيائهم للذهاب إلى العمل، أوزيارة طبيب، أو مرافقة أطفالهم إلى المدارس، وفق رئيسة هذه المنطقة التي تعدّ 6.6 ملايين نسمة، ايزابيل دياز ايوسو.

وأشارت المسؤولة إلى الحد من التجمعات إلى 6 بدل 10 أشخاص.