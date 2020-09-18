لاعب كرة قدم يقتل رئيس ناديه

قتل لاعب سابق في فريق بدوري الدرجة الرابعة البرازيلي، الرئيس الشرفي للنادي طعناً، وهي الجريمة التي اعترف بها عقب اعتقاله.

تلقى الرئيس الشرفي لنادي ناسيونال أتلتيكو، جوزيه دانيلسون (58 عاماً) طعنتين، واحدة في العنق والأخرى في الفخذ، ولفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، وفقاً لما أعلنته الشرطة.

ووقعت الجريمة في بلدة رولانديا بولاية بارانا جنوبي البرازيل، حيث يقع مقر ناسيونال أتلتيكو عندما داهم اللاعب فينيسيوس كورسيني (20 عاماً) دانيلسون أمام مقر شركة يساهم بها، وبدآ مناقشة قام خلالها اللاعب بطعن دانيلسون، ثم القى بالسكين في منزل مجاور وحاول الهرب.