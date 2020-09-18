الخارجية التركية تستدعي السفير اليوناني في أنقرة احتجاجا على افتتاحية صحيفة يونانية مهينة لـ #أردوغان

استدعت الخارجية التركية السفير اليوناني في أنقرة احتجاجا على افتتاحية صحيفة يونانية أهانت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

فيما وانتقد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الصحيفة ووصفها بالبغيضة وأضاف “لا ينبغي اعتبار الإهانات والشتائم حرية الصحافة هذه مصيبة أن تنستفر دولة بسبب عنوان صحيفة”.

ونشرت صحيفة Dimokratia اليونانية في افتتاحية اليوم باللغة التركية عبارات وُصفت بشديدة الإهانة لأردوغان، وذلك ردا على ما يطلبه الرئيس التركي من اليونان لتقديم تنازلات في شرق المتوسط بعد أيام من التلويح الأوروبي بعقوبات قاسية على تركيا بسبب انتهاكاتها في شرق المتوسط.