اختلاس وديون بـ10 ملايين دولار.. تقارير إسبانية تكشف تفاصيل عزل القطري عبد الله آل ثاني من إدارة نادي ملقا

كشفت تقارير صحفية إسبانية، الجمعة، تفاصيل إبعاد وعزل القطري عبد الله آل ثاني مالك من إدارة نادي ملقا بسبب جرائم اختلاس واتفاقيات مسيئة.

وقالت صحيفة “ماركا” في تقرير نقلته صحيفة عرب نيوز: إنه تم إبعاد عبد الله بن ناصر آل ثاني من رئاسة إدارة نادي ملقا، بقرار من قبل المحكمة القضائية، وجاء ذلك بعد أن رفعت جمعيات مشجعي النادي الأندلسي دعوى قضائية ضد آل ثاني، بسبب جرائم اختلاس واتفاقيات مسيئة.

ووفقا لأوراق المحكمة فإن إقالة الرئيس القطري لملقا بسبب عمليات وصفقات أدت إلى ديون على النادي بـ10 ملايين دولار.

وفي وقت سابق كشفت الصحيفة الإسبانية أن مكتب المدعي العام أيد القرار بعد دراسة تقرير المحكمة القضائية، وتم فرض غرامة على عائلة آل ثاني تقدر بخمسة ملايين ونصف المليون يورو وفي حالة عدم دفعها سيتم سحب أسهمه.

ويعاني ملقا المنتمي للدرجة الثانية من مشاكل مادية كبيرة مما جعل جماهير الفريق تطالب برحيل آل ثاني في الفترة الماضية.