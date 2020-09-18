شاهد التفاصيل: متحدث #نزاهة يكشف مصير الأموال المنهوبة من الفاسدين

كشف المتحدث باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أحمد الحسين، مصير الأموال المنهوبة من قبل الفاسدين بعد عمليات الرصد واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

وقال الحسين إن الهيئة معنية بمتابعة استرداد كافة الأموال التي تم الاستيلاء عليها دون وجه حق من قبل الفاسدين وإعادتها إلى خزينة الدولة، وفقا لقناة العربية.

وبشأن ما أعلنته الهيئة اليوم بمباشرة 227 قضية جنائية والتحقيق مع 374 مواطناً ومقيماً خلال الفترة الماضية، أوضح متحدث نزاهة أن جميع المتورطين تم القبض عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة بعد اكتمال إجراءات التحقيق معهم.