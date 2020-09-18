مع قرب إعادة العقوبات على #إيران.. حاملة الطائرات الأمريكية تبحر في #الخليج

تبحر حاملة الطائرات الأميركية “نيميتز” في مياه الخليج، ومعها طرادان ومدمرة، وهي في حالة استعداد، في ظل قرب عودة العقوبات الاقتصادية الأميركية على إيران.

وأعلنت البحرية الأميركية أن حاملة طائرات تابعة لها وبوارج بحرية مرت عبر مضيق هرمز لتدخل الخليج الجمعة فيما تهدّد واشنطن بإعادة فرض عقوبات “أممية” على طهران دون دعم شركائها في مجلس الأمن، وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وذكر الأسطول الأميركي الخامس في بيان أنّ مجموعة هجومية بقيادة حاملة الطائرات نيميتز، تضم طّرّادين مزودين بصواريخ موجهة ومدمرة مزودة بصواريخ موجهة، أبحرت في الخليج للعمل والتدريب مع شركاء أميركيين ودعم التحالف الذي يقاتل تنظيم الدولة الإسلامية.

قال قائد المجموعة الهجومية الأدميرال جيم كيرك “تعمل مجموعة نيميتز سترايك في منطقة عمليات الأسطول الخامس منذ يوليو، وهي في ذروة الاستعداد”.

جاءت هذه الخطوة بعد أيام فقط من تعهد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات دولية أخرى ضد إيران تقول الولايات المتحدة إنها ستُستأنف السبت.

تعهد بومبيو الثلاثاء بأن تمنع واشنطن إيران من شراء معدات عسكرية صينية وروسية، حتى مع اختلاف الحلفاء الأوروبيين مع موقف واشنطن.

وقال بومبيو “سنتصرّف على هذا النحو: سنمنع إيران من حيازة دبابات صينية ومنظومات دفاعية جوية روسية وبعد ذلك بيع أسلحة لحزب الله.

والأربعاء، قال إن الولايات المتحدة ستطبق عقوبات الأمم المتحدة المستأنفة على إيران اعتبارًا من الأسبوع المقبل، بموجب بند “العودة إلى الوضع السابق” المنصوص عليه في الاتفاق النووي.