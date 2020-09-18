المالية: إقرار لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

أقرت وزارة المالية لائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة داخل المملكة.

وتضمنت اللائحة التي نشرت الجمعة في جريدة أم القرى 4 مواد تشمل رسوم إصدار تراخيص مزاولة أعمال الصرافة.

وتقرر دفع 20 ألف ريال لقاء إصدار ترخيص نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة، ومبلغ 35 ألف ريال لإصدار ترخيص نشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (11) من القواعد.

كما تستوفي المؤسسة رسومًا لتجديد الترخيص وفق الآتي:

أ- 5 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وتداولها داخل المملكة.

ب- 10 آلاف ريال لقاء تجديد الترخيص لنشاط أو أكثر من الأنشطة الواردة في المادة (11) من القواعد.

ج- 40 ألف ريال لقاء تجديد ترخيص نشاط تحويل الأموال داخل المملكة أو خارجها.