رئيس “فيفا” يصدم #قطر: بطولة كأس العالم للأندية تقترب من الإلغاء

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، جياني إنفانتينو، إن بطولة كأس العالم للأندية في قطر هذا العام تقترب من الإلغاء أو التأخير بسبب جائحة فيروس كورونا، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

ومن المقرر أن تقام البطولة، التي تجمع أبطال الأندية من الاتحادات الإقليمية الستة، في ديسمبر كجزء من استعدادات الشرق الأوسط لاستضافة كأس العالم في عام 2022.

ومع ذلك ، فإن التأخير في مسابقات الأندية الدولية – مثل كأس ليبرتادوريس في أمريكا الجنوبية – يعني أنه يمكن تأجيلها حتى عام 2021 أو التخلي عنها تمامًا.

وأضاف إنفانتينو: “عندما يتعلق الأمر بكأس العالم للأندية 2020 الحالية، نظرًا لأن العديد من الاتحادات القارية أو بعض الاتحادات القارية من المحتمل ألا تختتم دوري أبطال أوروبا حتى ديسمبر، فمن غير المرجح أن يتم هذا الحدث في ديسمبر من هذا العام كما كان مخططًا في الأصل”. مضيفا. “لكننا نناقش ونشاهد ونرى ما إذا كان يمكن استضافته في قطر ، ربما في بداية العام الجديد.”