وفيات #كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز 198 ألفاً

ارتفعت الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى 198 ألفاً و477 حالة، فيما وصلت الإصابات إلى ستة ملايين و722 ألفاً و537 حالة، وفقاً لأحدث إحصاء مستقل لجامعة جونز هوبكنز.

وبحسب الإحصاء الصادر الساعة 20:00 الجمعة بالتوقيت المحلي (00:00 السبت بتوقيت غرينتش) جاء ارتفاع الوفيات والإصابات بعد تسجيل 52 ألفا و41 حالة إصابة جديدة و888 حالة وفاة.

وعلى الرغم من أن نيويورك لم تعد الولاية الأكثر تسجيلاً للإصابات في الولايات المتحدة، فإنها ما زالت الأكثر تسجيلاً للوفيات بإجمالي 33 ألفا و172 حالة، ما يزيد عن حصيلة وفيات كل من فرنسا وإسبانيا.

وتأتي خلف نيويورك من حيث عدد الوفيات كل من نيوجيرسي وتكساس وكاليفورنيا وفلوريدا على الترتيب.

أما من حيث الإصابات، فتأتي كاليفورنيا في الصدارة بـ779 ألفا و954 حالة، تليها تكساس ثم فلوريدا فنيويورك رابعة .

وتتجاوز حصيلة الوفيات الحالية التقديرات الأولية للبيت الأبيض، الذي توقع في أحسن الأحوال ما بين 100.000 و240.000 حالة وفاة.

ويتوقع معهد القياسات والتقييمات الصحية (IHME) في جامعة واشنطن أنه بحلول الانتخابات الرئاسية الأمريكية في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) ستكون وفيات كورونا في الولايات المتحدة قد تجاوزت 258 ألف حالة تصل إلى 400 ألف بحلول الأول من ديسمبر (كانون الأول) المقبل.