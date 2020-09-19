السفارة بالفلبين تحّذر المواطنين: تأشيرات العمل عبر المكاتب فقط.. إياكم والتعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد

حذرت السفارة السعودية في الفلبين، اليوم السبت،جميع المواطن من مغبة التعامل مع حسابات التواصل الاجتماعي أو الأفراد فيما يتعلق بالاستقدام.

وقالت أن استقبال طلبات تأشيرات العمل سيتم اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل، وذلك عبر مكاتب تصدير العمالة فقط.

وذكرت السفارة في سلسلة تغريدات لها عبر حسابها في موقع تويتر أنَّ من لديهم تأشيرات خروج وعودة سارية المفعول عليهم التواصل مع شركات الطيران ومن ثمَّ إجراء فحص فيروس كورونا.

وأشارت إلى أنّه لن يسمح لأي شخص بدخول أراضي المملكة ممن لديهم تأشيرات عمل أو إقامة أو زيارة أو خروج وعودة إلا بعد تقديم ما يثبت خلوّه من الإصابة بفيروس كورونا، بناء على تحليل من جهة موثوقة ومعتمدة من قبل الجهات المختصة في الفلبين على أن لا يتجاوز موعد إجراء التحليل 48 ساعة قبل الوصول إلى المملكة.

وفي حال وجود أي استفسارات التواصل مع السفارة عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

وطالبت السفارة بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية، ونشرت قائمة بأسماء وعناوين مراكز الفحص المعتمدة في جميع أنحاء الفلبين والواردة للسفارة من وزارة الخارجية الفلبينية.