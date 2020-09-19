القائمة تتسع.. جيوفينكو والدوسري ضمن ضحايا كورونا في “الهلال”

كشفت تقارير صحفية، اليوم (السبت)، عن انضمام لاعبين جديدين من نادي الهلال السعودي، إلى قائمة المصابين بفيروس كورونا.

وقالت صحيفة الرياضية، في تقرير لها، إن سيباستيان جيوفينكو لاعب وسط الهلال، وسالم الدوسري جناح الفريق، انضما إلى قائمة لاعبي الهلال المصابين بفيروس كورونا.

في سياق متصل، وافق الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أمس الجمعة على طلب الهلال السعودي تسجيل حارسي مرمى بديلين في تشكيلته المشاركة في دوري أبطال آسيا 2020 بعد إصابة عشرة من لاعبيه بفيروس كورونا.

جاء ذلك بعد الطلب الذي تقدم به الهلال عقب إصابة ثلاثة حراس مرمى في تشكيلة الفريق بكوفيد-19، حيث باتوا غير قادرين على مواصلة المشاركة مع الفريق، وتقديم كافة الوثائق التي تؤكد ذلك.