بعد تصريحات تركيا المسيئة لمصر.. القاهرة: نهجكم يفتقد للمصداقية #عاجل

استنكر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية حديث وزير الخارجية التركي مع قناة CNN TURK، أمس الجمعة.

وتضمن الحديث، بحسب بيان للخارجية المصرية، تناولا سلبيا حول ما شهدته مصر من تطورات سياسية اتصالا بثورة 30 يونيو، بما يؤكد استمرار التشبث بادعاءات منافية تماما للواقع بهدف خدمة توجهات أيديولوجية.

وأكد المتحدث الرسمي الرفض الكامل لهذا النهج، منوها إلى أن الاستمرار في الحديث عن مصر بهذه النبرة السلبية، وفى نفس الوقت بهذا القدر من التناقض، إنما يكرس افتقار المصداقية إزاء أي ادعاء بالسعي لتهيئة المناخ المناسب لعلاقات قائمة على الاحترام والالتزام بقواعد الشرعية الدولية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح، أمس الجمعة، بأن “إجراء محادثات استخبارية مع مصر (أمر مختلف)، وممكن، وليس هناك ما يمنع ذلك”.