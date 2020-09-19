“تحرير الأحواز”: ما حدث في ندوة لاهاي لا يعبر عن علاقتنا بمصر

أصدرت حركة النضال العربي لتحرير الأحواز بيانا صحفيا توضيحا حول ملابسات الندوة المسيئة لدولة مصر.

وقالت الحركة، في بيانها، إن المجموعة التي نظمت الندوة في مدينة لاهاي الهولندية يوم 29 أغسطس، لا تمثلها. مؤكدة أن ما حدث في الندوة لا يعبر عنها، مؤكدة مواقفها الواضحة والثابتة تجاه دولة مصر.

وأوضحت الحركة أنها حرصت منذ نشأتها على إقامة علاقات متوازنة مع المؤسسات والشخصيات العربية الرسمية وغير الرسمية، من دون الخوض في الخلافات الداخلية للدول العربية وتبني مواقف داعمة لجهة معينة ضد جهة أخرى.

وتنوه الحركة إلى أن المجموعة التي نظمت الندوة، تنتحل بكل أسف اسم الحركة وشعارها، وأن أفرادها قد فصلوا من الحركة في أكتوبر سنة 2015 بسبب تجاوزاتهم التنظيمية.