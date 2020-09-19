“التعليم” تتيح رقما صريحا بدلا من كلمة “ناجح” في شهادات الطلاب غير السعوديين

أتاحت وزارة التعليم، رقما صريحا بدل كلمة ناجح للطلاب غير السعوديين في نظام نور,

جاء ذلك في خطاب لمدير عام الاختبارات والقبول، وتضمن: “نظرا لكثرة ما ردنا من معاملات تتعلق بشهادات الطلاب غير السعوديين بشأن ظهور كلمة (ناجح) أمام بعض المواد في شهاداتهم، وطلب أولياء أمورهم تحويل كلمة (ناجح) إلى رقم صریح للدرجة المرصودة للطالب؛ لتلافي عدم قبول أبنائهم في بلدانهم، بسبب عدم معرفة معنى هذه الكلمة، ورغبة منا في تسهيل مهمتهم ومراعاة مصلحة الطلاب، نفيد بأنه تم إتاحة التعديل في نظام نور لمن يرغب في تحويل الكلمة إلى رقم صريح للدرجة في كافة الصفوف الدراسية”.