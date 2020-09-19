الحكومة اليمنية: الحوثيون يستخدمون الموانئ لاستهداف المدنيين بالسعودية والملاحة بالبحر الأحمر

اتهم وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، ميليشيا الحوثي الانقلابية، باستخدام مناطق الحديدة والصليف ورأس عيسى لتهريب الأسلحة الإيرانية.

وطالب ممثل الحكومة اليمنية بتمديد قرار حظر السلاح على إيران.

وغرد على “تويتر”: “القبض على خلية حوثية لتهريب الأسلحة الايرانية واعترافها بتلقي تدريبات في ايران وارتباطها بالحرس الثوري، دليل دامغ على التورط الايراني في ادارة عمليات تهريب الأسلحة ودعم المليشيا الحوثية بالاسلحة “الصواريخ الباليستية، والطائرات المسيرة” لتنفيذ أجندتها التدميرية في المنطقة”.

وأضاف: “هذه الاعترافات تؤكد استغلال مليشيا الحوثي المدعومة من ايران لاتفاق السويد، واستخدامها موانئ الحديدة والصليف وراس عيسى كممر لتهريب الأسلحة الايرانية، وتصعيد عملياتها العسكرية الارهابية في اليمن، واستهداف الاعيان المدنية في المملكة وناقلات النفط والسفن التجارية في البحر الأحمر”.

وتابع: “استمرار النظام الايراني في تزويد مليشيا الحوثي بالأسلحة انتهاك صارخ للقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية، وتأكيد على ضرورة تمديد حظر الأسلحة الايرانية، وتكثيف الضغوط الدولية على النظام الايراني لوقف أنشطته الارهابية المزعزعة لامن واستقرار المنطقة والامن والسلم الدوليين”.