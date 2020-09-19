الشباب يودع #حسن_معاذ

ودع نادي الشباب،اليوم، لاعبه حسن معاذ عبر حسابه تويتر ، قائلاً بالحب بدأ و بالحب ترجل .. شكرا حسن معاذ .

و بدأ حسن معاذ مشواره مع نادي الشباب عام 2003 محققاً معه العديد من البطولات و الإنجازات، التي كان من أبرزها لقب الدوري 2012 و لقب كأس الملك .

و تفاعلت جماهير كرة القدم عامة و الشبابية خاصه مع الخبر، وعبر الكثير عن احترامهم للاعب الذي مثل المنتخب و كان عنصرًا أساسيا في تشكيلة المنتخب الذي تأهلت الى كاس العالم 2018 .

فيما لم يكشف النادي عن خطوة اللاعب القادمة وما إذا كان سيعتزل او سينتقل الى فريق أخر .