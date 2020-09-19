كورونا يقسم جماهير #الهلال.. هل ينسحب حامل اللقب الآسيوي؟ #لن_ننسحب_التاجيل_هو_الحل #جماهيرالهلال_تطالب_بالانسحاب

اختلفت جماهير الهلال حول فكرة الانسحاب من بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعدما أصاب فيروس كورونا اللعين أكثر من 10 لاعبين.

جماهير الأزرق دشنت وسمين الأول “#جماهير_الهلال_تطالب_بالانسحاب”، وحصد آلاف التغريدات ويدعو للانسحاب من البطولة للحفاظ على اللاعبين إذ أن غيابهم قد يتسبب في كارثة، على حد تعبيرهم.

ودشن آخرون وسم “#لن_ننسحب_التاجيل_هو_الحل”، ويدعو لتأجيل البطولة وليس انسحاب البطل، مؤكدين أنه الحل الأمثل لسلامة كل لاعبي البطولة.

وأعلن الهلال إصابة لاعبيه بكورونا يوم السبت الماضي وهم “محمد الواكد وسلمان الفرج وحمد العبدان وصالح الشهري ومحمد البريك”، ثم أعلن الأحد عن إصابة نواف العابد ثم إصابة ياسر الشهراني وعبدالله الجدعاني وعبدالله الحافظ ونواف الغامدي يوم الأربعاء الماضي، واليوم أعلن إصابة الثنائي سالم الدوسري وجيوفنكو.

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضيفًا على نظيره شاهر خودرو الإيراني، غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الخامسة، لحساب المجموعة الثانية، من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا.

ويحتل نادي الهلال المركز الأول في المجموعة الثانية، برصيد 10، فيما يأتي نادي شاهر خودرو في المركز الأخير بدون نقاط.