الجيش الليبي: الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لتمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن الميليشيات كانت تسعى إلى إعادة تصدير النفط لصالح بنك ليبيا المركزي حتى يتم تمويل عملياتها وتسليحها والدفع للمرتزقة.

وأضاف المسماري، في تصريحات صحافية “نأسف لتجاهل الأمم المتحدة الاتفاق الذي تم التوصل إليه بإعادة تصدير النفط”.

وفي وقت سابق، صرح المسماري بأن الجيش الليبي لن يسمح لتركيا بالتدخل بملف النفط الليبي، وعدم استفادة تركيا من أموال الليبيين.

وأضاف أن الجيش يدعم المؤسسة الوطنية للنفط لتأمين الحقول وموانئ التصدير، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على تكوين لجنة فنية تشرف على إيرادات النفط وضمان توزيعها بشكل عادل.

وأشار إلى أن الاتفاق تضمن إعادة تصدير النفط من جميع المرافئ الليبية، لافتا إلى أن اللجنة المشتركة هدفها إعداد ميزانية مشتركة من عوائد النفط.