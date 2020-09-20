عدد ضحايا #كورونا في إيران يقترب من 106 آلاف

أعلنت منظمة مجاهدي خلق الإيرانية أن عدد ضحايا كورونا في 440 مدينة في إيران تجاوز 105800 ضحية.

بلغ عدد الضحايا في كل من محافظات طهران 25425 شخصًا، وفي خراسان رضوي 7713، وفي خوزستان 6866، وفي مازندران 5147.

وفي اصفهان 4954، وفي قم 4760، وفي لرستان 4698، وفي كيلان 4346، وفي كلستان 2996، وفي فارس 2931، وفي كرمنشاه 2432، وفي خراسان الشمالية 1874، وفي هرمزكان 1455.

وفي مركزي 1383، وفي قزوين 946، وفي جهارمحال وبختياري786، وفي خراسان الجنوبية 662 شخصًا.

وقال مرداني عضو اللجنة العلمية في مقر مكافحة كورونا: أعلنت وزارة الصحة أن جميع المحافظات في وضع أحمر. لذلك ليس الوضع جيدًا. يتوفى 10- 12 بالمائة من المصابين الذين يتم إدخالهم إلى المستشفيات و 50 بالمائة من الذين يدخلون وحدة العناية المركزة و 90 بالمائة من الذين يخضعون لجهاز التنفس الاصطناعي ولاشك سنشهد زيادة عدد الوفيات مع زيادة عدد المصابين.