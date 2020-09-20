لأول مرة… معرض للتصوير الفوتغرافي عن بعد في الجيل الأهلية

دشنت مدرسة الجيل الأهلية معرضاً للتصوير الفوتغرافي والذي يقام لأول مرة عن بعد، وهو عبارة عن واقع افتراضي يدعم نظارات الـ VR.

المعلمة بتول خالد العتيبي صاحبة فكرة ومبادرة المعرض أكدت خلال حديثها مع “الوئام” أن التراث لا يكتمل دون أن يقترن بمفهوم الحفاظ والإحياء وتحمل مسئوليه نقله إلى الأجيال القادمه بحيث نخلد تراثنا المادي والفكري والاجتماعي .

وقالت: حرصت أن يقدم المعرض عن طريق صور فوتوغرافيه تتناسب مع اهتمامات الجيل الجديد وذلك بتحويلها الى مادة رقمية وبمناسبه اليوم الوطني الـ ٩٠ لتكون أول انطلاقة للمعرض ، بالاضافة إلى معرض إرث بصري معرض دائم تجدد لوحاته سنوياً وذلك لتحقيق الهدف المرجو منه.

وأختتمت تصريحها لـ”الوئام” بالقول: بإمكان الزائر مشاهدة لوحات المعرض وأيضا الجداريات ويشتمل المعرض على ١٣ صورة هي مشاركة ٨ طالبات من متوسطة الجيل وهذا المعرض يقام لأول مرة على مستوى التعليم العام.

وتقدمت العتيبي بالشكر والتقدير للأستاذة هيفاء الداموك والتي كان لها الفضل بعد الله وايضا شكر وتقدير للأستاذة نوره الطلحي لدورهم الكبير في التحفيز والتشجيع.