التعليم: اليوم بدء التقديم على التقاعد المبكر والتحويل للعمل الاداري والنقل

أعلنت وزارة التعليم عن فتح باب التقاعد المبكر والتحويل للعمل الاداري ونقل الخدمات عبر نظام فارس لشاغلي الوظائف التعليمية اعتبارا من اليوم 3-2-1442 وحتى 16/5/1442 .

على أن يعتمد قرار إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية خلال 5 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب ولن يتم قبول طلبات العدول عن انهاء الخدمة (التقاعد المبكر) بعد صدور القرار وسيكون تاريخ ترك العمل 4-12-1442 ولنقل الخدمات والتحويل للعمل الاداري بعد نهاية العام الدراسي 1442.

أما تاريخ ترك العمل للمتقدمين على إعارة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية يكون بتاريخ 7/1/1443.