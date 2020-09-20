العراق: القبض على “قناص الجنوب”

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اليوم الأحد القبض على ما يسمى بـ”قناص الجنوب” في تنظيم “داعش” بعملية استخبارية مشتركة مع أسايش السليمانية.

وقالت الوكالة في بيان صحفي نشره موقع “السومرية نيوز” العراقي اليوم، إن مفارزها المتمثلة بمديرية استخبارات بغداد نفذت بالتنسيق مع قوة من أسايش السليمانية عملية استخبارية مشتركة، أسفرت عن إلقاء القبض على احد الإرهابيين المطلوبين وفق أحكام الإرهاب لانتمائه لعصابات داعش.

وأضافت الوكالة أن الإرهابي عمل بما تسمى ولاية الجنوب قاطع الفاروق بكنى متعددة بينها قناص الجنوب لعصابات داعش في منطقة البحيرات والجرف، وقد تبين أن لديه إصدار مرئي بث بصوته من خلال ما تسمى وكالة أعماق.

وتابعت أنه من خلال التحقيقات الأولية معه اعترف بالاشتراك في عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين وأيضاً لديه ارتباطات مع عناصر داعش الإرهابية في ما يسمى قاطع الفلوجة منطقة الزيدان، حيث أودع التوقيف واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.