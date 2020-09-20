سعودية تفاجئ زوجها بـ”عروس وحفل زفاف ومنزل وشهر عسل” هدية.. و”العريس” يشكرها

قررت مواطنة تعمل قائدة مدرسة في جازان أن تدخل السرور في قلب زوجها بطريقة مختلفة وتختار له زوجة ثانية تقديراً ووفاء له على مواقفه النبيلة تجاهها.

وجاء في تفاصيل الخبر أن الزوجة طلبت من زوجها السفر إلى خميس مشيط لزيارة شقيقها الذي تعرض لحـادث، وفي منتصف الطريق أخبرته بأنها اختارت له عروساً من هناك وتريد منه مقابلة أهلها؛ من أجل الاتفاق على الزواج منها.

وبادرت الزوجة بدفع تكاليف الزواج وجهزت منزل العروس الثانية بكامل الأثاث، كما أنها حجزت جناحاً خاصاً لهما في فندق فخم بالمحافظة، وقدمت جهاز آيفون برو 11 مطلياً بالذهب كهدية.

من جانبه، قدم الزوج الذي يعمل مشرفاً تربوياً بتعليم جازان الشكر لزوجته على ما فعلته من أجله.