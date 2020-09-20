“الموانئ” تقرر منع 16 “ماركة سيارة” من دخول المملكة “حتى إشعار آخر”

وجهت الهيئة العامة للموانئ جميع الموانئ السعودية بمنع دخول واردات موديلات 16 شركة سيارات لفترة مؤقتة، بسبب عدم التزام تلك الشركات بتقديم خطة التوريد خلال الإطار الزمني المحدد.

وأصدر نائب رئيس الهيئة العامة للموانئ للسياسات والتشريعات عبد الرحمن بن عبد الله الغامدي، تعميما حديثا إلى جميع موانئ المملكة والوكلاء البحريين والشركات المشغلة للموانئ، بناءً على خطاب الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة، بمنع دخول منتجات 16 شركة مصنعة للمركبات، بسبب عدم تقديم الشركات خطتها لتوريد المركبات لوزارة التجارة خلال الإطار الزمني المحدد، بحسب ما نصت عليه المواصفة القياسية السعودية رقم (2864) الخاصة بـ”المعيار السعودي لاقتصاد الوقود” saudi cafe للمركبات الخفيفة المضافة إلى المملكة.

وكانت المملكة بدأت تطبيق خطة المواصفات في 1-1-2016، وتضمنت أنه يجب أن تقدم الشركات المصنعة للمركبات خطتها لتوريد المركبات لكل دورة تطبيق قادمة إلى وزارة التجارة، وذلك قبل 3 أشهر على الأقل من الدورة.

وشهدت واردات المملكة من السيارات ارتفاعاً خلال العام الماضي 2019، بقيمة بلغت ثمانية مليارات ريال مقارنة بعام 2018، حيث بلغت 628135 سيارة بقيمة 45 مليار ريال، مقارنة بنحو 482948 سيارة بقيمة 37 مليار ريال خلال 2018، وذلك بحسب الهيئة العامة للجمارك.

وتعد أهم الدول التي يتم الاستيراد منها اليابان وأمريكا وكوريا الجنوبية وتايلاند وألمانيا والصين والهند وإندونيسيا والمملكة المتحدة وتايوان والمكسيك والتشيك وإيطاليا وفرنسا، كما تتوزع واردات السيارات إلى أربعة أنواع، وهي: «السيارات الصغيرة والجيب وسيارات النقل، والحافلات».