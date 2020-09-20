سوق الأسهم السعودية يربح 235 مليار ريال.. وأرامكو في المقدمة

قادت القطاعات الكبرى سوق الأسهم السعودية – تداول، لربح 235 مليار ريال خلال الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الجاري، ليواصل رأس المال السوقي أرباحه للأسبوع الثاني في سبتمبر. وتصدر شركة أرامكو السعودية الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 4.04 مليارات ريال.

وقفت عدة عوامل وراء ارتفاع رأس المال السوقي ومنها النشاط الكبير للقطاعات الكبيرة ممثلة في البنوك والطاقة وارتفاع حركة النشاط الاقتصادي في الأسواق، علاوة على تراجع حالات كورونا والأخبار الإيجابية بشأن توافر لقاح أمريكي، كما ساهم الفتح الجزئي لحركة الطيان الدولي في انتعاش حركة الأسهم.

واصل سوق الأسهم، وفق التقرير الأسبوعي لتداول الأداء الإيجابي للأسبوع الثاني عشر على التوالي، وارتفع المؤشر العام للسوق «تاسي» نحو 2.49%، بمكاسب بلغت 202.72 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,337.88 نقطة، مقابل 8,135.16 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في10 سبتمبر.

وبلغت المكاسب السوقية خلال الأسبوع نحو 235.59 مليار ريال، بنسبة 2.6%، لتصل إلى 9.291 تريليون ريال، مقابل 9.055 تريليونات ريال، بنهاية الأسبوع الماضي المنتهي في 10 سبتمبر، فيما بلغت 9.092 تريليونات ريال، بالأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر.