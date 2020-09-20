يحتاج نقطة واحدة للصعود.. الهلال يواجه “شهر خودرو” و #كورونا معًا الليلة

يحاول نادي الهلال السعودي حسم بطاقة التأهل للدور الثاني، في دوري أبطال آسيا 2020، عندما يتقابل مع شهر خودرو الإيراني، اليوم الأحد، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية، ولكن مهمته ستكون صعبة للغاية، نظراً لغياب عدد كبير من نجومه الأساسيين، بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

يتصدر الهلال ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط من 4 مباريات، مقابل 7 نقاط لباختاكور، و6 لشباب الأهلي، في حين لا زال رصيد شهر خودرو خالياً من النقاط.

ويحتاج الهلال الذي يعاني من غياب العديد من اللاعبين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، للحصول على نقطة واحدة فقط، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16.

وأكد مدرب الهلال، رازفان لوتشيسكو، على أهمية محافظة فريقه على نسق الأداء العالي، وقال: “يجب أن نواصل بذات الوتيرة، فرصتنا في التأهل كبيرة ولكنها لم تحسم بعد، كذلك نريد أن نتصدر مجموعتنا، رغم كل الظروف التي مررنا بها أظهر الفريق قوة وثقة، ليؤكد قدرته على تجاوز كل الصعوبات”.

وأضاف: “التغييرات التي اضطررنا لعملها في تشكيلة الفريق، أجبرتنا على عدم اللعب كما نريد، حيث أننا نحب أن نسيطر على الكرة ونهاجم ونصنع الفرص، لكن في المباراة الماضية اضطررنا للتراجع أكثر للخلف، ومحاولة شن الهجمات السريعة عند امتلاك الكرة”.

وأوضح: “بعد فترة عمل لمدة عام بات جميع أفراد الفريق يعرفون ما هو المطلوب منهم، وبات لدينا مستوى ثقة كبير، مهمتنا أن نكون جاهزين لمباراة الغد، ويجب أن يكون لديك استراتيجية طويلة الأمد من أجل الفوز بالبطولات”.

وكشف: “الوضع الحالي في الفريق لا يمنحنا الفرصة لإراحة اللاعبين الذين بذلوا مجهود كبير في آخر مباراتين، حيث أننا نفكر في أن اللاعب الجاهز للمشاركة هو من سيلعب”.