بقيمة تجاوزت 800 مليون ريال .. نائب أمير المدينة يستعرض مشاريع 8 جسور وتقاطعات حيوية

استعرض نائب أمير المدينة المنورة،صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، اليوم،بحضور أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي، و وكيل الإمارة وهيب السهلي مشاريع 8 جسور وتقاطعات بمناطق حيوية بالمدينة بقيمة إجمالية تجاوزت 800 مليون ريال، وأعلنت إمارة المدينة أنه من المقرر الانتهاء من هذه المشاريع خلال الـ 3 سنوات القادمة،

و أشار سعود بن خالد الفيصل خلال استعراض المشاريع إلى حرص سمو أمير المنطقة على إنهائها وفق الجداول الزمنية المحددة لها وبجودة عالية تحقق الاستفادة الكاملة منها

وأكد أهمية إنجاز المشاريع وفق أعلى المعايير التي تساهم في حل مشاكل الازدحام وتوفر حركة مرورية حرة وانسيابية