سيناريو “يوم القيامة”.. تحقيق أجنبي يكشف مخطط زعيم مليشيات حزب الله لتهريب 1.6 مليار دولار

كشف تحقيق أجنبي تفاصيل مخطط زعيم مليشيات حزب الله، حسن نصر الله، لتهريب 1.6 مليار دولار.

ووفقا لموقع GLOBAL FIGHT AGAINST TERRORISM FUNDING، فإن نصر الله نجح في تخصيص أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار، تمامًا مثل بقية السياسيين اللبنانيين.

وأفاد التحقيق بأن نصر الله طيلة سنوات كان يستعد لسيناريو “يوم القيامة” الذي بموجبه سيضطر إلى الفرار والاختفاء.

وقالت المعلومات الواردة من مصادر مختلفة، إن الأموال المخصصة لإنجاز عملية الاختفاء هذه تأتي من عملية احتيال لتحويل مبالغ كبيرة من المال إلى حسابات في الخارج تم تحويلها إلى عائلته والمقربين. وبحسب تقديرات مختلفة، نجح نصر الله في تجنيب أموال في حسابات مختلفة خارج لبنان تقدر بنحو 1.6 مليار دولار.

فالخطة “ب” أو “سيناريو القيامة” كما متعارف عليه في حسبان زعيم ميليشيا حزب الله حسن نصرالله منذ سنوات بحسب مصادر مختلفة”.

هذه الخطة الاضطرارية التي تتضمن الفرار والاختفاء .. خصصت لها أموال طائلة تنبع من عمليات احتيال تتضمن تحويل مبالغ كبيرة من المال لحسابات في الخارج ومعظمها لأسرته المقربة.

وقدرت هذه الأموال في حسابات مختلفة خارج لبنان بمليار وستمئة مليون دولار أميركي. أما مصادرها فمتنوعة، أولها تحويلات مباشرة من ميزانية حزب الله أو من مختلف ممولي الميليشيا وشركاتها وبالطبع مصدر بعضها إيراني. ثانيها يكمن في سرقة الأموال مباشرة من الدولة اللبنانية حيث يتم تحويل الأموال من قبل السياسيين التابعين لحزب الله من خلال لجان في البرلمان يرأسها الحزب ثم تنقل إلى خارج لبنان.