إعلام تركي: مسؤول كبير في الاستخبارات عرض تسليم قيادات الإخوان إلى مصر #ليله_سقوط_الخونه #محدش_نزل

أفادت وسائل إعلام تركية معارضة بأن هناك معلومات شبه مؤكدة عن تواصل مسؤول كبير في الاستخبارات التركية مع الجانب المصري وعرض تسليم قيادات الإخوان الهاربين في البلاد إلى مصر.

ووفقا لموقع الشرق نقلا عن مصادر مصرية رفضت كشف هويتها، فإن مسؤولا كبيرا في الاستخبارات التركية عرض تسليم عدد من أعضاء وقادة “الإخوان” إلى مصر.

ومؤخرا يقوم قيادات الإخوان ومذيعو قنواتهم في تركيا بشن حملة على مواقع التواصل الاجتماعي لاستهداف مصر، عن طريق دعوات للنزول إلى الشوارع واستهداف المؤسسات المصرية والقيام بثورة ضد النظام المصري، والتي باءت بالفشل ولم تتعد الهاشتاجات التي يروج لها عناصر تابع لجماعة الإخوان هاربين في تركيا وقطر.