بالصور.. سفير المملكة في #الخرطوم يدشن مشاريع إغاثية للسودانيين بينها 27 ألف سلة غذائية

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان، علي بن حسن جعفر، مشاريع إغاثية ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة في السودان.

وتشمل المشاريع الإغاثية مشروع الإيواء لإغاثة المتضررين ويحتوي على (٤٥٠٨ خيمة و٩٠١٦ فرشة و ٩٠١٦ ناموسية و١٣٥٢٤ بطانية و١٠٠٠٠ مشمع و١٠٠ طرمبة رش المبيدات.

كما تم تدشين مشروع سلال غذائية بمقدار ٢٧٠٠٠ سلة، سيتم توزيعها بالتعاون مع شريك المركز (منظمة الاغتنام للتنمية البشرية) ومفوضية العون الانساني ، ويستفيد من المشروعين ٢٥٠٠٠٠ متضرر في عدد من الولايات.

وأجرى سفير المملكة زيارة لجهاز المغتربين التقى خلالها بالأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد، الذي تحدث عن تطلعات جهاز المغتربين الى انجاز العديد من المشروعات التي تعنى بالسودانيين بالمملكة، كما شكر المملكة حكومة وشعبا على حسن استضافتها ومعاملتها للمغتربين السودانيين أفضل معاملة طيلة تاريخ هجرة السودانيين إليها.