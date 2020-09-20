مجتمعنا كله خير.. والدان سعوديان يرويان قصة كفاحهما في تربية 4 أبناء مكفوفين

لم يكن فقدان البصر عائقا أمام 4 أشقاء ليكونوا نموذجا يحتذى به وقدوة لغيرهم من المبصرين.

أب وأم كتبا قصة جديدة مضمونها التحدي والإرادة، إذ تمكنا من تربية 4 مكفوفين تميزوا بأن يعتمدوا على أنفسهم، دون أي مساعدة.

والد المبدعين الأربعة محمد العبدالهادي قال أثناء استضافته في برنامج “يا هلا” على قناة “روتانا خليجية”، “والدتهم شالت الحمل الكثير اللي أنا أعجز عن الشكر لها”.

وأضاف: “كل ما أطلبه وقوف الإعلام وإظهار ذوي الإعاقة وإبداعهم، وأتوقع إنه يسعد كل أسرة علشان نطلع للمجتمع بإن ذوي الإعاقة مبدعين، إحنا في مجتمع كله خير، وفي تطور عن أول”.

وقالت منيرة عبدالهادي: “فقدي للبصر خليته يكون دافع لي ما خليته يعوقني حتى لو واجهت صعوبات بفضل اللي كانت تمر”.

عبدالهادي العبدالهادي، أحد الأبناء، قال: “ندرس مع مبصرين لكن بعض المواد ندرسها بمدرسين خاصين، مثل الحاسب الإنجليزي، الرياضيات، وإن شاء الله أخدم ديني ووطني وعندي عزيمة وإصرار”.

كما أضاف سلطان العبدالهادي، أحد الأبناء: “ما أثرت في الإعاقة وأحفظ 8 أجزاء من القرآن الكريم، وما حد مع عزيمتي وإصراري، ما اعتبرها إعاقة”.