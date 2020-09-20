الجامعة الإلكترونية تعلن عن وظائف أكاديمية بنظام العقود السنوية

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن إتاحة فرص وظيفية أكاديمية بنظام العقود السنوية لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين من حملة الماجستير والدكتوراه على رتب: (محاضر، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك، أستاذ)، في مختلف كليات وفروع الجامعة،

وقالت الجامعة إن الوظائف تأتي وفقًا للشروط التالية:

شروط وضوابط التقديم:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

التفرغ التام للوظيفة (دوام كامل).

أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب من جامعة معتمدة.

أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

أن تكون الشهادة (انتظام) في جميع المراحل الدراسية.

أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس، *ويستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية، حيث يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

المتقدم على الوظائف بكلية العلوم الصحية يجب أن يكون مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، في أحد مجالات الصحة العامة والمعلوماتية الصحية.

يشترط للمتقدم على الوظيفة إتقان اللغة الإنجليزية بحيث تكون دراسته في المراحل الدراسية باللغة الإنجليزية أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية IELTS أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية STEP وأن لا يكون قد مضى عليها أكثر من سنتين. *ويستثنى من شرط اللغة المتقدمين على أقسام (الإعلام الإلكتروني، العلوم الإنسانية “لغة عربية”)

أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية “لغة عربية” حاصلًا على المؤهل في (النحو والصرف).

أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

ملاحظات هامة:

لا يسمح التقديم على الوظيفة في أكثر من فرع.

المفاضلة للمتقدمين على الوظائف مستقلة في كل فرع من فروع الجامعة.​

الوظيفة المقدم عليها مخصصة للفرع ولا يمكن نقل الوظيفة إلى فرع آخر داخل الجامعة​.

الرد على المتقدم يكون خلال شهرين من تاريخ إجراء المقابلة الشخصية.​​

للاطلاع على التخصصات المتاحة (اضغط هنا)

*يفتح باب قبول الطلبات ابتداءً من يوم الأحد 3\2\1442هـ الموافق 20\9\2020م،وينتهي يوم الخميس 14\2\1442هـ الموافق 1\10\2020م عند الساعة 2:00 ظهرًا.

يتم استقبال الطلبات إلكترونيًا فقط وذلك من خلال بوابة التوظيف على موقع الجامعة الرسمي (اضغط هنا).